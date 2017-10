Daghoroscoop Kreeft 11 Oktober 2017

Je communiceert slecht met je omgeving vandaag. Je springt van de hak op de tak en zelfs je gedachten zijn onsamenhangend. Houd daar rekening mee en stel bepaalde zaken liever even uit.

