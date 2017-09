Weekhoroscoop Vissen Week 37 2017

Jij neemt deze week te grote risico's in je gevoelsleven. Daarmee bezorg jij jezelf enorm veel spanningen, dus pas op. Spanningen uiten zich snel in lichamelijke klachten. De risico's die jij neemt leiden waarschijnlijk wel tot een goed resultaat.

