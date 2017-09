Weekhoroscoop Steenbok Week 38 2017

Neem die uitnodiging deze week aan, de ander zal zich er enorm op verheugen je weer eens te kunnen begroeten. Jouw spontane reacties leiden wellicht tot een diepgaandere ontmoeting dan gepland stond. Dit is waar je echt naar verlangt.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!