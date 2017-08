Maandhoroscoop Waterman September 2017

Je gaat veel minder eigen weg deze maand. Dat maakt het voor je partner en vrienden een stuk makkelijker om met jou om te gaan. Je kijkt meer naar de belangen van anderen dan puur alleen je eigen belang. Je hebt je leven weer vormgegeven en je wilt nu dat de mensen waar jij van houdt daar ook in passen. Op financieel vlak ben je echter nog steeds op je eigen weg. Je hebt de neiging om snel geld te verdienen en even snel weer uit te geven. Probeer iets rustiger te worden. Investeer niet impulsief, maar neem de tijd en maak je huiswerk.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!