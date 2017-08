Maandhoroscoop Vissen September 2017

Jij krijgt deze maand de mogelijkheid een nieuwe weg uit te stippelen. Een nieuwe weg om te bewandelen in jouw leven. Daarbij moet je wel in de gaten houden dat te impulsief gedrag je huidige relatie in gevaar kan brengen. Niet alles hoeft natuurlijk meteen te veranderen. Je kunt je nieuwe levens weg ook stapje voor stapje opgaan. Houd ook de belangen van enkele mensen in de gaten die zijdelings betrokken zijn bij jouw nieuwe levensweg. Wellicht moeten deze mensen noodgedwongen met jou meelopen, terwijl dat voor hun niet optimaal is.