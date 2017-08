Maandhoroscoop Steenbok September 2017

Jij begint deze maand waarschijnlijk op een rustige, huiselijke manier. Je relatie is wat voor jou op dit moment het allerbelangrijkste is. Het is veel meer een tijd voor harmonie en rust dan voor strijd en het doorbreken van oude patronen. Jij bent deze maand degene die zich aanpast en doet wat er van je verwacht wordt. Daar is overigens niets mis mee. Jij behaalt je successen deze maand via jouw sociale vaardigheden en je persoonlijk netwerk, in plaats van met hard werken. Besteed veel aandacht aan je relatie met andere mensen en aan je geliefde en je hele leven zal verbeteren.