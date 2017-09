Daghoroscoop Waterman 27 September 2017

Jij bent zo een gravertje. Altijd met je emoties in de weer. Waarom toon je dat niet aan de buitenwereld? Misschien krijg je dan zomaar hulp uit onverwachte hoek, iedereen heeft immers emoties.

