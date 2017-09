Daghoroscoop Tweeling 18 September 2017

Je bent overspannen. Jij reageert op het minste of geringste vanuit je tenen. Gelukkig voel je een hevige verliefdheid voor iemand die deze gevoelens ook beantwoord. Tijd om er samen tussenuit te gaan.

