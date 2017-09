Daghoroscoop Stier 13 September 2017

Jij moet dringend iets aan je eetpatroon doen. Dit lijkt echt helemaal nergens meer op. Ga gezonder eten en meer bewegen. Als je niet uitkijkt, zul je kilo's aankomen. En dat is iets waar je beslist spijt van krijgt.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!