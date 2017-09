Daghoroscoop Steenbok 13 September 2017

Jij bent de laatste tijd een beetje wantrouwend. Je moet niet meteen het slechtste verwachten van anderen. Je omgeving is er niet op uit jou ten val te brengen. Laat zien dat je tegen een stootje kunt.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!