Daghoroscoop Maagd 29 September 2017

Jij wordt vandaag verliefd. Op je eigen partner of op iemand anders, beide is mogelijk. Heb jij een partner en word je verliefd op een ander, dan komt er een moeilijke beslissing op je af. Blijf kalm.

