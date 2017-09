Daghoroscoop Maagd 13 September 2017

Jij voelt je erg onzeker als het gaat om je gevoelsleven. Laat je leiden door je partner, vertrouw hem/haar. Praat over je diepste gevoelens en wensen. Zoek afwisseling op seksueel gebied.

