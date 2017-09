Daghoroscoop Leeuw 3 September 2017

Iemand geeft jou een ongewoon advies. Je hebt er moeite mee en je weet niet waarom je die persoon zou vertrouwen. Luister naar je gevoel, het zal je vertellen of hij/zij jouw vertrouwen waard is.

