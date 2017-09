Daghoroscoop Leeuw 18 September 2017

Wees eerlijk in je relatie. Zeg wat jij wil, waar jij van droomt, ook al ben je bang daarmee je partner te verliezen. Doe geen stiekeme dingen, want daarmee verlies jij je geliefde met zekerheid.

