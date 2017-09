Daghoroscoop Kreeft 3 September 2017

Het is verstandig om op bepaalde punten toe te geven. Je draait in een kringetje rond en daaraan komt anders nooit verandering. Hier een beetje geven en daar een beetje nemen, zo kom jij eruit.

