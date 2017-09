Daghoroscoop Boogschutter 9 September 2017

Neem niet te veel risico's in de liefde. Als een opbloeiende relatie niet dat lijkt in te houden wat jij verwacht, doe dan een stapje terug. Neem de tijd om iets op te bouwen.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!