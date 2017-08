Weekhoroscoop Waterman Week 35 2017

Je doet er deze week goed aan je anders zo stellig verkondigde mening voor jezelf te houden. Geef anderen eens een kans. Laat anderen hun mening uiten en blijf zelf op de achtergrond. Je zult verbaasd zijn over de leuke initiatieven die ontstaan.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!