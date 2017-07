Maandhoroscoop Waterman Augustus 2017

Jij gaat deze maand je eigen weg. Andere mensen kunnen daarin meegaan of niet, het maakt voor jou niet uit. Je eigen weg is de beste en dat maak je waarschijnlijk ook wel duidelijk. De meeste mensen in je omgeving zullen je dan ook zonder dralen volgen. Je bent een geboren leider in deze periode, je enthousiasme straalt er weer van af. En alhoewel het je in eerste instantie helemaal niet om die ander gaat, zul je een bron van inspiratie zijn voor die ander. Jij geeft deze periode je leven nieuwe vorm en legt zelf de randvoorwaarden vast om gelukkig te zijn.