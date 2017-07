Maandhoroscoop Vissen Augustus 2017

Deze maand heeft een grote serie mogelijkheden voor jou in petto. Nieuwe wegen om in te slaan staan voor jou open. Je zult nieuwe inzichten ontwikkelen in de loop van de maand. Tevens zul je zien dat er voor oude problemen plotseling nieuwe oplossingen ontstaan. Natuurlijk wil jij daarover praten, dat ligt in jouw aard. Maar zoek wel de juiste persoon om mee te praten. Je partner is, als je een partner hebt, natuurlijk de eerst aangewezen mens om mee te praten. Als je vergaande beslissingen neemt, overleg dan wel met betrokken personen.