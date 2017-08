Daghoroscoop Waterman 20 Augustus 2017

De situatie lijkt hopeloos. De truc is echter het probleem van een geheel nieuwe invalshoek te benaderen. Neem daarvoor eerst voldoende afstand van de hele problematiek. Dat is niet makkelijk maar jij kunt het.

