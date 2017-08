Daghoroscoop Vissen 5 Augustus 2017

Jij hebt een scherpe tong de laatste tijd. Dat kan heel verhelderend en opluchtend werken, vooral in de werksfeer. Binnen de familiekring kan deze ommezwaai echter ook grote problemen veroorzaken.

