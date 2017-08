Daghoroscoop Vissen 29 Augustus 2017

Jij bent misschien wel wat erg goed van vertrouwen. Zorg ervoor dat je daardoor niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Het is verstandig iemand eerst beter te leren kennen, voordat je serieus met die persoon verder gaat.

