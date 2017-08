Daghoroscoop Vissen 22 Augustus 2017

Je bent zwak vandaag en de kans is groot dat jij je laat verleiden tot dingen die je eigenlijk niet zou moeten doen. Probeer sterker te worden door voor jezelf te bepalen wat je wel en wat je perse niet wilt.

