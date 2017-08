Daghoroscoop Tweeling 27 Augustus 2017

Jij hebt, zonder je daarvan bewust te zijn, iemand op de tenen gestapt. De inhoud van de boodschap was voor jou belangrijker dan de verpakking. Doe moeite om het weer goed te maken.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!