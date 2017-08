Daghoroscoop Stier 29 Augustus 2017

Doe vandaag maar gewoon, uitspattingen pakken niet goed uit en worden niet gewaardeerd. Jammer voor jou maar de timing is niet optimaal vandaag. Heb een beetje geduld, jouw tijd komt nog wel.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!