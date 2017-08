Daghoroscoop Stier 21 Augustus 2017

Alle beren zijn van de weg gehaald, dus er is niets dat jou nog tegenhoudt jouw plannen door te voeren. Blijft alleen de vraag waarom je geen actie onderneemt. Zijn er nu toch nog twijfels? Dat is toch niet nodig.

