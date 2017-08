Daghoroscoop Stier 2 Augustus 2017

Probeer vandaag niet zo kortaf te zijn tegen de mensen die jij liefhebt. Reageer je boosheid niet af op de verkeerde mensen. Ga in op de wensen van je partner en maak er een plezierige dag van.

