Daghoroscoop Steenbok 10 Augustus 2017

Doe geen domme dingen als jij je in het nauw gedreven voelt. Daar zit men juist op te wachten. Blijf helder denken en laat je niet door emoties meeslepen. Dan kom je er zeker uit.

