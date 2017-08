Daghoroscoop Ram 21 Augustus 2017

Er gaat het één en ander mis vandaag en daarvan geef jij iedereen de schuld behalve jezelf. Ra, ra, hoe kan het dat iedereen ruzie met je zoekt vandaag? Het is tijd om je ogen open te doen en ook eens naar jezelf te kijken.

