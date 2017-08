Daghoroscoop Ram 11 Augustus 2017

Hoe meer bedrijvigheid er om jou heen heerst, hoe meer werk jij zelf ook kunt verrichten. Je hebt niet de rust nodig om te produceren, maar de drukte om je te laten inspireren. Voor de uitvoering kun jij je dan weer in alle rust terugtrekken.

