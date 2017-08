Daghoroscoop Maagd 20 Augustus 2017

Jij wilt vandaag echt te veel. Je hoeft niet bescheiden te zijn, maar je kunt ook te veel van jezelf en/of anderen verwachten. In dat geval word je gemakkelijk teleurgesteld. Een beetje temperen en alles loopt prima.

