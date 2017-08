Daghoroscoop Maagd 11 Augustus 2017

Vandaag kun jij wat overdreven reageren op opmerkingen van anderen. Reageer je stress niet af op anderen. Neem als het te gek wordt vrij om weer een beetje tot rust te komen. Dat is voor iedereen fijner.

