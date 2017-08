Daghoroscoop Leeuw 24 Augustus 2017

Je hebt de kriebels. Er is iets dat jou vreselijk nerveus maakt. Een belofte die je niet wilt nakomen? Wees eerlijk en probeer je twijfel te analyseren. Ga geen binding aan als je er niet aan toe bent.

