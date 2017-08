Daghoroscoop Kreeft 5 Augustus 2017

Zonder je niet af, overwin jezelf. Als mensen jou kwetsen mag jij dat best zeggen. Veel mensen kwetsen anderen zonder het te weten. Maak mensen attent op hun kwetsende gedrag. Het zal je enorm opluchten.

