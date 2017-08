Daghoroscoop Kreeft 22 Augustus 2017

Een hoop kleine dingetjes hebben zich al langere tijd opgestapeld. Vandaag is het een goede dag de dingen weer eens op een rijtje te zetten en alles goed te ordenen. Er zal een last van jouw schouders vallen.

