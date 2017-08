Daghoroscoop Kreeft 20 Augustus 2017

Om de band met jouw vrienden voldoende inhoud te geven is wederzijds vertrouwen noodzakelijk. Leg het initiatief voor een open gesprek niet altijd bij anderen. Vandaag is het een goede dag om zelf het initiatief te nemen.

