Daghoroscoop Kreeft 16 Augustus 2017

Gebruik vandaag om eens over jouw eigen leven na te denken. Waar je staat, wat je doet, wie je bent, ... Blijf niet hangen in oppervlakkigheden. Durf naar je zelf te kijken en durf te oordelen.

