Weekhoroscoop Vissen Week 27 2017

Deze week heb jij geen problemen om duidelijk te maken wat je van plan bent. Op het werk maak je daar goed gebruik van. Ook bij je vrienden doe je dat goed, zolang het maar niet over je gevoelens gaat. Dan weet je opeens niet meer wat je moet zeggen.

