Maandhoroscoop Vissen Juli 2017

Als je het echt weten wilt, zul je toch echt de stoute schoenen aan moeten trekken. Stap op die ene speciale persoon af en vraag hem of haar rechtstreeks of de gevoelens die jij hebt wederzijds zijn. Dat is natuurlijk wel spannend, maar je hebt toch wel enig vermoeden? Denk eens goed na over hoe hij/zij op jou reageert. Kunnen jullie het samen goed vinden? Je hebt echt niets te verliezen. Mocht die ander jou afwijzen dan heb je in ieder geval duidelijkheid. Of ben jij zo iemand die zijn leven in een droom leeft? Zorg dat je verder kunt met je leven.