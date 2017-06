Maandhoroscoop Steenbok Juli 2017

Als jij deze maand meer aandacht aan je werk en je carrière gaat besteden, kan het gebeuren dat het thuisfront aan je gaat trekken. Je krijgt het gevoel dat je in tweeën gespleten wordt. Zorg dat beide partijen in evenwicht komen en blijven, de een krijgt niet meer dan de ander. En houd dan ook jezelf nog in balans door voldoende tijd te reserveren voor jouw eigen dingetjes in het leven. Geen gemakkelijke opgave maar het is te doen. Het fijne is dat het zowel op het werk als in de liefde ook deze maand geweldig goed gaat met jou.