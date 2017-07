Daghoroscoop Waterman 11 Juli 2017

Vandaag zul jij een compromis moeten sluiten, dat zie je wel in. Zorg ervoor dat je met dat compromis niet te veel van je eigen principes afwijkt, dat geeft je uiteindelijk een ontevreden gevoel.

