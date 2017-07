Daghoroscoop Vissen 8 Juli 2017

Een collega heeft hetzelfde doel voor ogen als jij. Zie hem niet als concurrent maar als medestrijder. Gebruik elkaar om het pad te effenen en stel de strijd uit tot het laatste moment. Dan wordt vanzelf duidelijk wie geschikter is.

