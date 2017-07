Daghoroscoop Tweeling 11 Juli 2017

Je partner laat een steekje vallen en het valt jou zwaar daar mee om te gaan. Je hoeft hier ook niet lichtzinnig over te doen. Juist als je relatie nog wel de moeite waard is, zul je het eerst moeten verwerken.

