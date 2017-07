Daghoroscoop Stier 3 Juli 2017

Je bent vervelende gewoontes aan het afleren. Dat is heel knap! Het gaat ook niet zonder slag of stoot. Jij voelt je een nieuw mens, als herboren en dat werkt weer als een prima stimulans om toch door te gaan.

