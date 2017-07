Daghoroscoop Stier 10 Juli 2017

Je bent vandaag wraakzuchtig. Je duldt geen kritiek op jouw leven. Met jouw leven dienen anderen zich niet te bemoeien. De criticus is nog niet van je af, als je de kans krijgt sla jij hard terug.

