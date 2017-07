Daghoroscoop Maagd 7 Juli 2017

Jij zult je eigen grenzen moeten bepalen en deze ook in acht moeten nemen. Ga jij over jouw grenzen, dan kan dat je alleen maar schaden. Wees eerlijk tegenover jezelf en respecteer je kracht.

