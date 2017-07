Daghoroscoop Maagd 17 Juli 2017

Jij twijfelt aan de haalbaarheid van je eigen plannen. Het is verstandig ze nog even voor je te houden zolang je nog zo onzeker bent. Als je zelf al twijfelt, hoe kun je dan een ander overtuigen?

