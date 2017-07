Daghoroscoop Leeuw 19 Juli 2017

Laat je niet te veel werk in de schoenen schuiven. Durf "nee" te zeggen. De kwaliteit van je werk zal er onder lijden als jij te veel wilt, of, nog erger, je gaat er zelf onder lijden.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!