Daghoroscoop Leeuw 12 Juli 2017

Vandaag straal jij vriendelijkheid en harmonie uit. Je geniet zelf ook meer dan gewoonlijk van de mooie dingen in het leven. Je bent wel wat ijdeler dan anders en je snoept te veel. Maar voor een dag is dat niet erg.

