Daghoroscoop Kreeft 16 Juli 2017

Vandaag ben jij lichtgeraakt. Bij het minste of geringste voel jij je persoonlijk aangevallen. Wat is er met je gevoel voor eigenwaarde? Je hebt echt geen reden om je zo gauw beledigd te voelen.

